Cucchi: Cc, baciamano? Gesto spontaneo

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "È stato un gesto spontaneo. Non si è trattato affatto di esibizionismo. Il nostro ruolo è quello di farci da parte e non stare sotto i riflettori. Io e i miei colleghi conosciamo la famiglia Cucchi da tempo, lavorando qui da anni nelle aule del tribunale". Così il maresciallo maggiore dei carabinieri che ieri ha salutato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, con un baciamano subito dopo la sentenza nell'aula bunker di Rebibbia. "Una giornata difficilissima. Questa per me è stata una carezza. Mi ha scaldato il cuore. Questo per me è un carabiniere vero", ha scritto su facebook Ilaria Cucchi.