Bus notturno in fiamme, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Fiamme su un bus senza passeggeri questa notte a Roma. Lo comunica Atac, la municipalizzata dei trasporti, sottolineando che il mezzo è andato distrutto. "Per ragioni ancora da accertare - afferma l'azienda - intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si è sviluppato un incendio su una vettura di una linea notturna che stava rientrando in rimessa. A bordo non c'erano passeggeri.

L'autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. L'incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo".