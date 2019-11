Trovata morta ad Alatri,ascoltati amici

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Perquisizioni e diverse persone ascoltate, tra parenti e amici, per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Michela Rezza, 30enne di Frosinone, ritrovata morta ieri nell'alveo del fiume Cosa, nel comune di Alatri, in provincia di Frosinone. Fin dai primi momenti i carabinieri del Comando provinciale di Frosinone non hanno trascurato alcuna pista. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il sostituito procuratore Vittorio Misiti che ha disposto l'autopsia del cadavere. L'autopsia è stata eseguita nel pomeriggio e non avrebbe dato elementi certi per chiarire le circostanze della morte anche se i dai primi risultati sembrerebbe "esclusa qualsiasi possibile azione dolosa". Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda. Non si esclude nessuna ipotesi.