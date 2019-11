Gdf, minori in sale scommesse

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Numerose sale scommesse sono state ispezionate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno trovato, in due esercizi, tre minorenni intenti a scommettere su competizioni sportive e due lavoratori in nero. I militari hanno individuato, nelle adiacenze di due esercizi, giovanissimi giocatori in possesso delle ricevute delle scommesse effettuate. L'attività ispettiva è stata estesa anche alla verifica della posizione dei dipendenti, da cui è emersa la mancata assunzione di due di essi, benché impiegati dal 2016.