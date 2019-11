A Roma il Salone delle Lingue

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Il mondo dei corsi di lingue all'estero si incontra a Roma, l'8 novembre 2019, in occasione del 1° Salone delle Lingue organizzato dalla Ialca, l'Associazione Italiana degli Agenti e dei Consulenti Linguistici. All'incontro parteciperanno agenzie italiane specializzate nei corsi di studio all'estero, e altrettanti rappresentanti di scuole provenienti per la maggior parte da Regno Unito e Irlanda, ma anche da Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Malta, Spagna e Germania. L'obiettivo è quello di presentare i tantissimi e diversi programmi di studio offerti dal settore dell'Education Abroad. L'Italia è da anni in testa alla classifica mondiale per numero di studenti che vanno a studiare una lingua straniera all'estero, intraprendere corsi di laurea o master, ottenere certificazioni internazionali sia professionali che linguistiche. In totale dall'Italia partono circa 250.000 studenti ogni anno.