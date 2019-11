Caffè Greco: Israelitico, denuncia per odio razziale

"L'Ospedale Israelitico di Roma sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai chiari toni antisemiti apparsi sulla pagina Facebook dell'Antico Caffè Greco, che saranno oggetto di denuncia per istigazione all'odio razziale. Lunedì i legali completeranno la stesura della denuncia che sarà presentata presso la Procura della Repubblica". Lo annuncia Bruno Sed, presidente dell'Ospedale Israelitico di Roma, proprietario delle mura dello storico Caffè Greco della Capitale.



"Ci dissociamo ovviamente da qualsiasi commento dai toni antisemiti, purtroppo non controlliamo ogni commento, ma lo faremo". Così Carlo Pellegrini, legale rappresentante dell'Antico Caffè Greco interpellato in merito ai commenti antisemiti comparsi sulla pagina Facebook dello storico caffè romano.