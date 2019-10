Cammino S.Pietro Eremita a Vivaro Romano

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il "Cammino di San Pietro Eremita" porterà anche a Vivaro Romano i pellegrini che vogliono ripercorrere il percorso di oltre 200 chilometri tra Lazio e Abruzzo su cui fu impegnato il santo predicatore nell'XI secolo.

I cartelli segna-tappa con i colori bianco-azzurri e il simbolo della croce azzurra che individuano i comuni aderenti all'Associazione "Cammino San Pietro Eremita", nata nel 2017 per valorizzare il percorso e le località interessate, sono ora presenti anche all'interno del borgo laziale dominato dal castello Borghese. I pellegrini potranno anche trovare ospitalità nella "Casa per ferie" gestita dal Comune che intende risistemare un asilo abbandonato per rafforzare le strutture di accoglienza. "Il Comune di Vivaro Romano - ha detto il sindaco Beatrice Sforza - ha aderito all'Associazione, congiuntamente alla ProLoco, nella convinzione che la partecipazione possa portare beneficio alle attività residuali legate ad una civiltà contadina ancora esistente che necessitano però di essere rivitalizzate".