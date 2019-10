Cucchi:famiglia,in aula ex ministri e cc

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Due ex ministri della Difesa e sei generali dell'Arma potrebbero essere in aula nei prossimi mesi perché chiamati a testimoniare al processo sui depistaggi riguardo alla morte di Stefano Cucchi. Il dibattimento partirà il prossimo 12 novembre. È quanto apprende l'ANSA. Nella lista testi presentata dall'avvocato Fabio Anselmo, compaiono gli ex ministri Trenta e La Russa e il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri. Tra i generali, Vittorio Tomasone, Leonardo Gallitelli, Tullio Del Sette, Biagio Abrate e Salvatore Luongo.