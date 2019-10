Salvini, lavoro per dare sindaco a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Tutte le settimane girerò un quartiere di Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni della Raggi e ascoltare i cittadini". Una città così sporca, caotica, trascurata i cittadini non la meritano: lavoriamo per dare finalmente, dopo Marino e Raggi, un sindaco all'altezza. Raggi non merita questa città e i romani non meritano Raggi". Così il leader della Lega Matteo Salvini stamani durante una visita al Mercato di piazza Epiro a Roma al debutto del suo tour nei mercati rionali della capitale.