Libri: pallavolista Bernardi si racconta

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La cura del talento e la passione per la pallavolo, il tutto unito a una ricerca maniacale che solo i più grandi hanno nel dna. Lorenzo Bernardi si racconta nel libro 'La regola del 9. Come sono diventato mister secolo' e presentato nel Circolo Canottieri Aniene a Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente del Coni, Malagò, del presidente della Fipav Cattaneo, dell'ex campionessa Piccinini e della coordinatrice delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Bianchedi.

Uno dei più grandi giocatori della storia della pallavolo, eletto il più forte del XX secolo, Bernardi ha ammesso: "Ho voluto scrivere questo libro perché penso sia una cosa importante, è nato per una casualità. Nel libro non doveva prevalere quello che ho fatto in carriera ma come avevo interpretato determinate cose per riuscire a dare il meglio di me stesso". "Il libro rispecchia perfettamente la personalità di Lorenzo: complessa, molto importante - le parole di Malagò - Si parla di un grande atleta, ma soprattutto si parla di un grande uomo".