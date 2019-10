Pugilato: Italia-Argentina 7-1 a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Non c'è stato match. L'Italia del pugilato, categoria Elite, ha battuto per 7-1 l'Argentina nel 'dual match' svolto sul ring romano del PalaSantoro. Il tutto con una 'dedica' speciale alla Fondazione di Papa Francesco, Scholas Occurrentes, che è social partner della Fpi, è presente in 190 paesi e promuove la pratica della boxe come antidoto al disagio giovanile. Il 'dual match' è cominciato con l'incontro vinto dal 52 Kg Federico Serra ai punti su Alexis Rebozzio. Il 2-0 per l'Italia arrivato grazie alla vittoria di Manuel Cappai su Ramon Quiroga. Il 57 Kg Nicolas Augustin Vergara ha accorciato le distanze per l'Argentina, superando Giuseppe Canonico. Il 3-1 per il Team Italia è stato ottenuto nei 63 kg da Armando Casamonica contro Pablo Daniel Romero. Poi gli azzurri hanno vinto anche gli altri 4 match con Amedeo Sauli (69 Kg) contro Jonathan Jose Parada, Salvatore Cavallaro (75 Kg) con Pablo Exequiel Corzo, Simone Fiori (81 Kg) con Juan Angel Coria e Abbes Aziz Mouhiidine (91 Kg) contro Luciano Sanchez.