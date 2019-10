D'Amato, Palazzo Baleani no chiude

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha incontrato questa mattina una delegazione del comitato di donne per la difesa di Palazzo Baleani confermando loro che "non solo non vi è alcuna ipotesi di chiusura, ma verranno implementate le attività della struttura che diventerà il Centro Salute della Donna. Non si toglie nulla, ma si porteranno nuovi servizi". Lo rende noto la Regione Lazio. Palazzo Baleani è un centro di Senologia del Policlinico Umberto I che si trova a corso Vittorio Emanuele II a Roma. "Si avvierà un percorso multidisciplinare di livello regionale - aggiunge D'Amato - per l'individuazione e la sorveglianza del rischio ereditario per le donne con mutazione BRCA e questo, accanto alle altre attività sanitarie del centro, consentirà di avere un presidio fortemente innovativo.