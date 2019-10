Laurea honoris causa al padre del pc

(ANSA) - BARI, 14 OTT - L'Università degli Studi di Bari ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Computer Science a Gastone Garziera, 77enne veneto considerato uno dei pionieri dell'informatica italiana, componente del ristretto gruppo che progettò la Olivetti Programma 101, antesignana del moderno personal computer. In occasione della cerimonia di conferimento della pergamena, accompagnato da moglie e figli, Garziera ha tenuto una lectio magistralis su "Innovazioni tecnologiche alle origini dell'informatica 'personale'", raccontando come è nata, a metà degli anni '60, quella macchina rivoluzionaria che "pose fine all'era del calcolo meccanico" e che "ebbe la Nasa tra i primi grandi acquirenti, entrando nel programma Apollo per il calcolo l'orbita terrestre". "Secondo me - ha detto Garziera - ha dato una buona mano per andare sulla Luna".