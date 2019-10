Schianto in auto, muore 22enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Incidente mortale nella notte su via Casilina in zona Borghesiana, alla periferia di Roma. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni a bordo di un'auto. Secondo i primi elementi raccolti dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, non ci sono altri veicoli coinvolti.