Teatro: 'Dal Vivo Sono Molto Meglio'

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Paola Minaccioni torna in teatro con 'Dal Vivo Sono Molto Meglio', spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con la Stefano Francioni Produzioni e diretto da Paola Rota. La tournee partirà il 18 ottobre con un triplo appuntamento al Teatro Tor Bella Monaca di Roma e molte date in diverse regioni fra cui la Lombardia a Botticino (Brescia) il 27 dello stesso mese.

Un monologo che ci conduce in un universo comico e paradossale, un flusso di coscienza, in cui Paola Minaccioni si racconta sera per sera, passando da aneddoti personali ai personaggi nati in tv, al cinema o alla radio. Uno spaccato dei nostri tempi, sulle relazioni umane, sugli amori contemporanei e l'eterno conflitto tra uomini e donne. Cercando di colmare questo gap l'attrice prova a scavare dentro se stessa mettendosi in gioco in un'esilarante autoanalisi. Fra le tappe il 26/10 Predappio (Forlì-Cesena), il 18/4 dell'anno prossimo Oleggio (Novara), il 26/4 Latina e il 15/5 Cerignola (Foggia).