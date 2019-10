Principio incendio a Termini, treni fermi nella notte

Principio d'incendio nella notte in un locale server all'interno della stazione Termini di Roma.

Secondo quanto si è appreso, si sarebbe sprigionato fumo da un quadro che regola i treni regionali. Sul posto vigili del fuoco e Polfer. A quanto riferito dai pompieri, il traffico ferroviario in transito nella stazione è stato sospeso per circa 2 ore e mezzo. Indaga la Polfer. Al momento si ipotizzerebbe un surriscaldamento.