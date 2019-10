Voragine vicino S.Pietro, caos traffico

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Una voragine si è aperta stamattina in via Via San Pio X, in zona San Pietro. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, avrebbero accertato che a provocare l'apertura della voragine sarebbe stata la rottura di una condotta delle acque nere. A scopo precauzionale la strada è stata chiusa e nell'area si è registrato un traffico fortemente rallentato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Deviate anche alcune linee di autobus.