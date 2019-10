Guasto su treno Roma-Lido,ritardi e caos

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Caos stamattina sulla Roma-Lido con folla sulle banchine e passeggeri infuriati. Secondo quanto si è appreso, la tratta è stata fortemente rallentata perché intorno alle 8.30 si è verificato un guasto a un treno all'altezza di Acilia. Il convoglio è rimasto fermo per oltre mezz'ora. Rabbia tra i passeggeri anche sul web: "La frequenza da 20 minuti all'ora di punta sulla Roma-Lido è una rapina" scrive uno. "Vergogna totale" aggiunge un altro. "Ancora una odissea per i passeggeri della linea Roma-Lido. Ancora una volta gli utenti hanno subito i pesanti disservizi della Roma-Lido. Situazioni estreme sulle banchine, piene all'inverosimile di passeggeri, con conseguenze anche sul fronte della sicurezza", osserva il presidente del Codacons Carlo Rienzi annunciando che l'associazione presenterà un "esposto alla Procura di Roma affinché indaghi l'Atac per la fattispecie di interruzione di pubblico servizio".