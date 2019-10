Open Italia, Pulkkanen ruba scena ai big

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - E' Tapio Pulkkanen la grande sorpresa della prima giornata del 76° Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma il 29enne finlandese, celebre per indossare sempre sul green un cappello da pescatore, è attualmente al comando della classifica grazie a una prova bogey free chiusa in 64 (-7) colpi e caratterizzata da 7 birdie. Si tratta dello score più basso mai realizzato in carriera sull'European Tour dal player di Kotka. Trecentocinquantatresimo nel ranking mondiale, con zero successi sul massimo circuito continentale, Pulkkanen - professionista dal 2013 - ha rubato la scena ai big internazionali nel quinto evento 2019 delle Rolex Series.