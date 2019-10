Open Italia, Molinari vuole fare il tris

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Diventare il primo italiano a vincere 3 edizioni dell'Open d'Italia è uno dei miei grandi obiettivi. A Tokyo 2020 sogno una medaglia, ma il prossimo anno voglio recitare un ruolo da protagonista anche alla Ryder Cup americana". Così Francesco Molinari, l'uomo più atteso del torneo, s'è presentato alla conferenza stampa che apre il 76° Open d'Italia al via domani all'Olgiata di Roma. "Fisicamente e mentalmente -ha detto Molinari- arrivo preparato. Il trend degli ultimi tornei è positivo, spero di partire forte subito per iniziare al meglio la settimana. Bello vedere qui giocatori di livello mondiale. Giocare a Roma, in vista della Ryder 2022, è emozionante". I grandi successi 2018 e quello nell'Arnold Palmer nel 2019 non hanno fermato la fame di vittoria del campione torinese, costretto però a fare i conti anche con la grande popolarità creatasi intorno al suo personaggio. "Sono un privilegiato e questo fa parte del mio lavoro".