Lazio: Immobile, serve più continuità

(ANSA) - FIRENZE, 8 OTT - "Quest'anno il campionato si annuncia più difficile, purtroppo con la Lazio siamo partiti un po' a rilento, se vogliamo raggiungere la zona Champions, obiettivo sempre fallito negli ultimi tre anni, dobbiamo avere maggiore continuità e dare tutti qualcosa qualcosa in più". Così Ciro Immobile, dal ritiro azzurro di Coverciano, ha commentato l'inizio di stagione della propria squadra. Inevitabile poi un accenno alla sua veemente reazione contro il proprio tecnico Simone Inzaghi dopo la sostituzione nel match di campionato con il Parma: "Mi fa piacere che se ne parli ancora - ha sorriso l'attaccante - Significa che per quanto ho dato in questi anni una reazione così è apparsa strana. Non cerco scuse, ho sbagliato e so che certe cose non si fanno anche se in quel momento stavo bene e avevo pure segnato. Bisogna insomma anche capire la situazione di un giocatore in campo... Magari ora mi metto d'accordo col mio allenatore e lo rifacciamo visto che da allora ho realizzato ben 4 gol in sette giorni".