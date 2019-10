Equitazione per bimbi a Castelporziano

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Parte "Mi curo di te", il primo progetto sperimentale di equitazione integrata realizzato nella Tenuta presidenziale di Castelporziano. L'iniziativa, già attiva da questa settimana, nasce grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto da Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Roma Capitale e Fise - Federazione Italiana Sport Equestri. Il progetto si rivolge a minori con disabilità, disagio sociale e affidati a case-famiglia provenienti dal territorio di Roma Capitale. Ogni settimana per cinque settimane, fino al 1° novembre, la Tenuta presidenziale apre le porte a un diverso gruppo di minori per sperimentare attività gratuite di equitazione integrata. Gli incontri, secondo quanto riferisce il Campidoglio, si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 16:30, e coinvolgono ogni settimana un gruppo di massimo 21 persone, compresi gli accompagnatori. Per la sindaca di Roma Virginia Raggi si tratta di "una iniziativa speciale".