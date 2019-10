Studio medico clandestino in sartoria

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Scoperto dalla polizia a Roma uno studio medico clandestino gestito da un sedicente medico omeopata di origini bengalesi. L'uomo prometteva di curare qualsiasi malattia: dall'infertilità ai tumori. Insospettiti da un sostenuto andirivieni di cittadini asiatici, gli agenti della polizia di Stato hanno svolto un controllo in una sartoria del quartiere Torpignattara. I poliziotti del commissariato Torpignattara, in collaborazione con i colleghi della Divisione Amministrativa e della Digos della Questura di Roma, in una stanza interna hanno trovato un vero e proprio studio medico clandestino. Nel locale sono state trovate schede dei pazienti, prescrizioni, biglietti da visita e brochure pubblicitarie, stampate in varie lingue.