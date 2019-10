StoryRiders, vincitori racconti brevi

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Assegnati anche quest'anno i premi di Story Riders, il concorso letterario di racconti non oltre le 5.000 battute, giunto alla quinta edizione e organizzato a Torchiara (Salerno).

Il vincitore è il 49/enne di Pozzuoli (Napoli), informatico, Gianluca Papadia, di cui sta per uscire un libro anche con il testo che ha vinto 'La crociera'. Premiati inoltre Fabrizio Sani, uno studente universitario romano di 25 anni, Cristiano Fabris, 47 anni, residente a Milano fino a 5 anni fa quando decise di vivere in un camper e raccontare le sue storie di vita itinerante e Anna Pasquini, 45 anni, romana, segretaria, per hobby autrice di racconti. Per la sezione foto, il premio è andato ad un pensionato comasco di 63 anni, Agostino Scarabelli per una scatto fatto proprio mentre era in vacanza nel Cilento.