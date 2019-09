Domani firma proroga ordinanza rifiuti

(ANSA) - ROMA, 29 SET -Durerà tra le due e le quattro settimane, il tempo di far tornare in attività gli impianti di Malagrotta e far partire l'intesa con le altre Regioni. Ma potrebbe anche contenere un richiamo ad Ama per via di alcuni impegni disattesi, a partire dall'approvazione dei bilanci. Domani l'ordinanza 'salva-Roma bis', preparata dagli uffici dell'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, dovrebbe essere firmata dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti: è il secondo documento di questo tipo. Il primo, firmato il 7 luglio, scadrà domani. La sindaca di Roma Virginia Raggi proprio ieri aveva lamentato di essere stata "lasciata sola" di fronte al caos rifiuti: "Avrei avuto bisogno dell'intervento di tutte le istituzioni. Non è stato fatto e io mi sono dovuta arrangiare".

E arrivano le istanze portate dal Campidoglio ai tavoli tecnici rispetto al contenuto dell'ordinanza-bis: un meccanismo sanzionatorio per chi non rispetta le indicazioni, un arco di tempo più lungo, la manutenzione dell'impianto di Rocca Cencia.