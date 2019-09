Calci a bus e insulti a conducente

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Hanno colpito con calci e pugni la fiancata dell'autobus e insultato il conducente che, a loro dire, non li aveva aspettati per consentire di salire a bordo.

Protagonisti due ragazzini di 16 e 17 anni che sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Settecamini per interruzione di pubblico servizio. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Antonio Capetti a Ponte di Nona, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito i due ragazzini, irritati perché l'autista dell'autobus linea Tpl - secondo loro - non li aveva aspettati per consentire la salita sul mezzo, hanno colpito più volte con calci e pugni la fiancata del veicolo. Il conducente è stato costretto a interrompere la corsa per cercare di calmarli ma è stato a sua volta insultato. I carabinieri sono intervenuti ed hanno identificato i due ragazzi che sono stati affidati ai rispettivi genitori.