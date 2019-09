Aggressioni autisti bus, domani sciopero

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Tre aggressioni in tre giorni ai danni di altrettanti autisti di bus della capitale. Una recrudescenza di un fenomeno che non è mai diminuito e che spesso interessa linee periferiche prese di mira da vandali e baby gang. Ora per chiedere maggiori misure di sicurezza per i conducenti dei bus romani scendono in campo anche i sindacati con uno sciopero previsto domani: due ore di astensione dal lavoro dalle 10 alle 12 indette dalle categorie dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil. L'ultima aggressione martedì sera in via Appia Nuova: un conducente si era fermato ed era sceso dal mezzo per controllare se riusciva a passare a causa di un'auto ferma in doppia fila quando l'automobilista che si trovava dietro il bus prima l'ha insultato e poi spintonato, dandosi alla fuga. Il giorno prima un altro autista era stato insultato e strattonato da due ragazzi che sostenevano di avere aspettato troppo il bus.

L'episodio più grave ne week end con una baby gang di 8 ragazzi che ha preso a pugni un'autista per poi fuggire in taxi.