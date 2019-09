Nuova aggressione ad autista bus a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Ancora un'aggressione a un conducente di un autobus a Roma. E' accaduto ieri sera in via Appia Nuova.

A quanto ricostruito finora dalla polizia, il conducente del bus si era fermato ed era sceso dal mezzo per controllare se riusciva a passare a causa di un'auto ferma in doppia fila quando l'automobilista che si trovava dietro il bus prima l'ha insultato e poi spintonato, dandosi alla fuga. Il conducente del bus è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia. Quella di ieri sera è la terza aggressione in pochi giorni, dopo quella di venerdì sera a Boccea e un'altra sempre nella giornata ieri ad Acilia.