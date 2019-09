Donna morta, forse è anziana scomparsa

(ANSA) - ROMA, 19 SET - E' morta probabilmente da qualche giorno la donna ritrovata in via Don Primo Mazzolari, davanti al centro commerciale Unico di Ponte di Nona, alla periferia della Capitale. Non è stata ancora identificata ma potrebbe trattarsi di un'anziana scomparsa nei giorni scorsi. Il corpo era in parziale decomposizione. Vicino alla donna è stata trovata una borsetta con i documenti della 89enne scomparsa pochi giorni fa e contanti. Sembra non siano stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sul posto i carabinieri di Tivoli e i colleghi della VII Sezione per i rilievi.