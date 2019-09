Florenzi,domenica ho visto una Roma vera

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Domenica ho visto una squadra vera, umile e pronta a battagliare per il compagno e aiutarlo. Non a parole ma con i fatti, con una corsa, come quella di Kluivert dove fa fallo su Berardi. Se noi abbiamo questo spirito in tutte le partite ci sarà da divertirsi". Così il capitano della Roma Alessandro Florenzi alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Basaksehir domani allo stadio Olimpico. Il riferimento è alla vittoria per 4-2 sul Sassuolo domenica scorsa, primo successo dei giallorossi nella gestione Fonseca: "Non facciamo l'errore che qui a Roma accade spesso - avverte però Florenzi - quello di appagarsi. Sarebbe il più grande errore che possiamo fare. Da capitano sento di doverlo evitare per tutta la squadra.

È uno dei miei obiettivi che ho in testa". "Totti e De Rossi sono stati un esempio per me hanno dato tutto per la Roma. Lo stesso faccio io, la Roma sempre al primo posto. Il mio esempio voglio darlo in campo, devono vedermi come un esempio prima di tutto di lealtà, umiltà in campo".