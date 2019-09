Arresto De Vito, ok Gip a rito immediato

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Giudizio immediato per Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, attualmente ai domiciliari per l'accusa di corruzione in uno dei filone dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Il giudice Tomaselli ha accolto la richiesta della procura e ha fissato il processo al prossimo 4 dicembre. De Vito, quindi, resta ai domiciliari. La decisone del giudice arriva a 48 ore dalla scadenza dei termini della misura cautelare dopo l'arresto del 20 marzo scorso. Il 9 settembre la difesa di De Vito aveva rinunciato all'udienza davanti al Riesame dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio al tribunale della Libertà per valutare gli elementi alla base dell'ordinanza cautelare. Per la Suprema corte, infatti, le accuse si basano su "congetture" che non possono dimostrare un collegamento con "il metodo corruttivo".