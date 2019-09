Albero su auto in sosta, paura a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Un albero di grosse dimensioni è caduto nella notte su due auto in sosta alla Garbatella, a Roma.

E' accaduto in via Francesco Passino intorno alle 5. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Al momento non risultano feriti. L'arbusto era in uno dei giardini dei lotti caratteristici del quartiere: piantati negli anni Venti e Trenta, i pini hanno ormai raggiunto dimensioni ragguardevoli e le loro condizioni di salute sono monitorate. Nei giorni scorsi nella zona erano state operate potature preventive ad altri alberi. Soltanto per una fortunata casualità non ci sono feriti: la strada conduce a una scuola, l'IC Piazza Sauli sede di un asilo e di una primaria, ed è abitualmente molto trafficata. Sul posto i tecnici del Servizio Giardini del Comune, al lavoro per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione.