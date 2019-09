Papa: sabato 21 settembre ad Albano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 SET - Papa Francesco sarà sabato 21 settembre ad Albano, comune dei Castelli Romani.

L'arrivo alla Cattedrale è previsto per le 17.15, dove sarà accolto da mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano e dal sindaco Nicola Marini che mostrerà al pontefice il "murale" a ricordo della visita.

Poi in Cattedrale ci sarà un momento di preghiera con i sacerdoti. Alle 18.00 la messa a Piazza Pia. Il rientro in Vaticano è previsto per le 20.00.