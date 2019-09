Roma: Fonseca, mai più come con la Lazio

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il derby? Una prestazione che non voglio più rivedere dalla mia squadra. Con la Lazio non mi sono piaciuti il pressing e il recupero palla, a un certo punto siamo diventati passivi. Io invece voglio una squadra che pressi alto e con maggior coraggio". Lo dice l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa in vista della gara col Sassuolo. "Ho visto miglioramenti costanti della mia squadra in questi dieci giorni - aggiunge - e domani sono fiducioso che vedremo una migliore prestazione con i nostri concetti messi in pratica in campo". "Ci sono principi dai quali io non voglio arretrare: i giocatori devono capire quanto è importante gestire la palla in certe situazioni di gioco", prosegue Fonseca, osservando che "qui in Italia le squadre non hanno sufficiente pazienza nella gestione di palla, vogliono subito essere verticali ma io voglio più possesso. Certo, il campionato italiano ha caratteristiche che rendono più difficile questo tipo di gioco, ma io voglio insistere sulla mia idea".