Inzaghi "amarezza derby ci dà carica"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Dopo il derby c'è stata amarezza in tutti noi, è stato un pareggio che brucia. Rimane però la prestazione che è stata fatta molto bene e deve trasformarsi in carica agonistica già da domani contro la Spal". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, torna a parlare del pareggio nel derby alla vigilia della trasferta di domani a Ferrara, gara che arriva dopo la sosta seguita al derby con la Roma a lungo dominato ma che alla fine ha sortito soltanto un pareggio. "Una partita molto insidiosa - aggiunte Inzaghi in conferenza stampa - che lo scorso anno ci è costata punti in classifica. A Ferrara un partita normale non ti basta per vincere. Giocano da tanti anni con lo stesso allenatore, dovremo essere bravi ad affrontarla con il piglio giusto".