Cc ucciso: impronte Natale su pannello

(ANSA) - ROMA, 13 SET - I carabinieri del Ris hanno individuato impronte (palmari e digitali) di Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso con Finnegan Lee Elder dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, su uno dei pannelli del controsoffitto della camera dell'albergo dove i due alloggiavano e in cui fu occultato il coltello utilizzato da Elder per colpire il carabiniere. La relazione è stata depositata dalla Procura in vista dell'udienza del Riesame.

Secondo gli inquirenti si tratta di un dato importante in quanto Natale ha sempre negato di avere avuto a che fare con l'arma.