Raggi, Tmb Salario non riaprirà mai più

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Il Tmb Salario non riaprirà mai più.

Avevamo chiesto alla Regione Lazio di revocare l'autorizzazione ad utilizzare quell'impianto per i rifiuti e finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale ad Ama. È una grande vittoria per la città e i residenti!". Lo annuncia su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'impianto era andato distrutto da un incendio lo scorso dicembre. "Ora Ama e Campidoglio diano seguito al provvedimento rimuovendo le circa 5.000 tonnellate di rifiuti ancora presenti nell'area. Al tempo stesso si proceda con un concorso internazionale di idee per la riqualificazione architettonica dell'area", afferma il consigliere del Pd capitolino Marco Palumbo. "Si proceda subito alla bonifica del suolo, per poi passare a progettare in quell'area un modello di strutture a servizio del quartiere coinvolgendo con un'ampia consultazione la cittadinanza", rincara la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio.