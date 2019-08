Musica per Roma, apre stagione con Ribot

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - L'Auditorium Parco della Musica riapre al pubblico con un'altra stagione di grandi concerti e protagonisti della scena musicale internazionale. Il cartellone si apre con Marc Ribot, in scena il 15 settembre. Tra i grandi appuntamenti dell'autunno: Motta (28/9), Alberto Urso (29/9), José Gonzàlez (30/9), Brad Mehldau Trio (3/10), Art Ensemble of Chicago (4/10), Dardust (6/10), Luca Barbarossa (11/10), Francesco Renga (3 e 4/11), Jethro Tull (7/11), Nek (8/11), Glen Hansard (12/11), Rickie Lee Jones (16/11), Premiata Forneria Marconi (18/11), Archive (3/12), Vinicio Capossela (8/12). Ma si arriva anche all'inverno e al Natale con le prime sorprese annunciate come il concerto di Max Gazzè e Alex Britti con ospiti il batterista Manù Katchè e il trombettista Flavio Boltro, il 26 dicembre. Da settembre anche i festival stagionali: dall'8 al 12 all'Auditorium e alla Casa del Jazz la XXII edizione di Una Striscia di Terra Feconda con tra i protagonisti Enrico Pieranunzi, Jacky Terrason, David Riondino (8/9).