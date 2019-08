Latitante estradato dalla Germania

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 AGO - E' stato estradato in Italia il latitante Rocco Stilo, di 28 anni, di Africo, ritenuto affiliato alla cosca di 'ndrangheta dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara, clan della Locride ramificato nel nord Italia e all'estero.

Stilo è giunto a Fiumicino scortato da due operatori della Direzione centrale della Polizia criminale di Roma. Il latitante era stato arrestato nel giugno scorso su indicazione dei carabinieri, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Reggio Calabria. I militari, in particolare, erano riusciti a localizzarlo a Neuwied, in Renania, al termine di un'indagine condotta in collaborazione con la polizia tedesca e sotto l'egida del Servizio di cooperazione internazionale.

Stilo, che è stato portato nel carcere di Civitavecchia (Roma), si era reso irreperibile a maggio per sfuggire ad una condanna residua per detenzione a fini di spaccio di droga e rapina.