Memorial Romano,tanta emozione ad Affile

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Commozione, ma anche grande partecipazione e tante emozioni positive ad Affile (Roma) e nell'alta Valle dell'Aniene per il secondo Memorial Ruggero Romano, l'estroso ex giocatore molto popolare negli ambienti del calcio dilettantistico laziale, morto l'anno scorso. Per ricordarlo sono accorsi nel campo del paese laziale a lui intitolato moltissimi giocatori dilettanti della Valle dell'Aniene che si sono affrontati in un mini torneo al quale ha partecipato anche una squadra di ragazzi allenati da Romano negli ultimi anni.