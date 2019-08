Al via 'Scuole pulite' in 400 istituti

(ANSA) - ROMA, 25 AGO -"In previsione dell'inizio del nuovo anno scolastico, Ama, d'intesa e in coordinamento con Roma Capitale, è impegnata nell'operazione "Scuole pulite", che ha preso il via lo scorso lunedì 19 agosto e andrà avanti almeno fino a sabato 7 settembre. Nella prima settimana di attività (19-24 agosto), sono stati già effettuati interventi mirati per il decoro nelle aree esterne di circa 400 plessi scolastici". Lo rende noto l'Ama. L'operazione prevede - spiega una nota- "interventi di diserbo, pulizia e spazzamento di strade e marciapiedi delle aree antistanti e perimetrali di circa 1.000 plessi scolastici capitolini (elementari, medie inferiori e superiori, istituti comunali dell'infanzia, ecc.) di tutti e 15 i municipi. Le attività sono realizzate tenendo conto del calendario di inizio delle lezioni, dando priorità agli asili nido".