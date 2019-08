Roma: "Difensore? Solo se ci migliorerà"

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Non è un segreto che la Roma stia cercando un altro difensore centrale, uno che abbia esperienza e migliori la qualità della squadra. Per questo non è facile, non vogliamo prendere un difensore tanto per prenderlo. Deve essere una scelta ponderata, restiamo all'erta per essere pronti, qualora si presentasse l'occasione". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sulle voci di mercato. "Avrei preferito avere il centrale prima, ma ho piena e totale fiducia nei difensori che ho a disposizione", aggiunge il portoghese. Sul possibile arrivo di Rugani, Fonseca dice: "Nessuno me ne ha mai parlato, quindi non credo ci sia nulla di concreto, perché altrimenti Petrachi me lo avrebbe riferito. Rugani è un buon giocatore, ma non ne parlerò perché non è qui con noi".

Riccardi? "Devo conoscerlo meglio - dice Fonseca - è certo che ha talento, ma non dobbiamo mettergli pressione". Quanto a Gianluca Mancini, prelevato dall'Atalanta, Fonseca precisa: "E' un giocatore molto giovane, che sta crescendo bene".