Delfino morto, cause non accertabili

(ANSA) - FIUMICINO, 19 AGO - L'avanzato stato di decomposizione non ha permesso alcuna autopsia per stabilire le cause di decesso del delfino trovato morto sabato pomeriggio sulla scogliera vicino alla foce del Tevere, ad Ostia, recuperato e trasportato questa mattina al porto turistico di Roma. Il corpo è già stato trasferito, come da prassi, per lo smaltimento in discarica. E' quanto ha appurato il biologo del Centro Studi Cetacei, Valerio Manfrini, assieme al veterinario della Asl Rm3, alla Capitaneria di porto, presenti i ricercatori di Oceanomare Delphis onlus ed il personale del Porto turistico.

"L'esemplare, di 3 metri, di età presumibile tra i 20 ed i 25 anni, maschio - racconta Manfrini - si stima sia morto da almeno dieci giorni, molto gonfio ed in avanzato stato di decomposizione". Il biologo sottolinea che "non ci sono elementi per far ricondurre od associare il caso ad un episodio di morbillivirus, non va fatto pertanto allarmismo".