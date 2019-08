Un delfino morto a Ostia, forse morbillo

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - E' un'estate nera per i delfini del Mediterraneo. Un altro esemplare e' stato trovato morto sulla costa di Ostia, su una scogliera tra il porto e Fiumara Grande.

Potrebbe essere una nuova vittima del morbillivirus, il virus che ha colpito gia' e ucciso quaranta esemplari fra la Toscana e la Liguria. Una moria che preoccupa sempre di piu', soprattutto ora con questo caso sulle coste laziali. A renderlo noto e' stata la onlus Oceanomare Delphis, che da tempo cura il progetto dei 'Delfini Capitolini'. La preoccupazione del team di Oceanomare Delphis è che l'individuo spiaggiato sia uno dei "Delfini Capitolini", nome del progetto di ricerca e monitoraggio dei cetacei del litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Torvaianica condotto dal 2011". Gli istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana interverranno per comprendere le cause della morte. Tra le concause della moria di delfini per il morbillovirus gli esperti hanno indicato anche l'inquinamento del mare causato dalle attivita' dell'uomo.