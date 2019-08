Raggi, spiagge Ostia accessibili a tutti

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Stiamo lavorando su tutti gli arenili del litorale di Roma per permettere alle persone con disabilità, alle mamme con i passeggini e a tutte le persone con impedimenti temporanei di accedere alla spiaggia e ai servizi.

Vogliamo restituire ai cittadini spazi sicuri e realizzati nel rispetto della legalità". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi postando anche un video in cui vengono mostrati i lavori per installare dei camminamenti sulle spiagge.