Roma: Dzeko rinnova fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Edin Dzeko ha rinnovato il contratto con la Roma fino al giugno 2022. Lo annuncia il club sul proprio sito. "In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che restassi - afferma il bosniaco -.

Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l'allenatore, l'affetto dei compagni e l'amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c'è tutto per vincere un trofeo, sono felice di poterci rimanere a lungo".