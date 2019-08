Euro 2020: l'Olimpico si rifà il look

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai requisiti dei Campionati di Calcio Uefa Euro 2020". Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'Olimpico avrà più posti per le persone con disabilità, con un aumento dei bagni con accesso dedicato e questo è un grande segno di civiltà", spiega. "Roma si sta preparando a questo grandissimo evento nel migliore dei modi. Sarà infatti la sede di 4 gare, fra cui quella inaugurale, dei primi europei di calcio itineranti della storia che si terranno la prossima estate in 12 capitali europee".