Incendia auto nella notte, arrestato

(ANSA) - ROMA, 14 AGO -Ha incendiato nella notte tre auto parcheggiate in strade vicine del quartiere Salario e, quando è stato bloccato dai carabinieri, stava dando fuoco alla quarta.

L'uomo, un 45enne con precedenti e problemi psichici, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di incendio. L'allarme è scattato intorno all'una quando è stata segnalata un'auto in fiamme in via Salaria, all'altezza del civico 90. Mentre erano sul posto carabinieri e vigili del fuoco hanno appurato che c'era un'altra macchina che andava a fuoco in di Villa Albani. In tutto sono tre le auto incendiate in strade vicine.