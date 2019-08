Ama,Ferragosto attivi presidi e raccolta

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Anche nella giornata di Ferragosto 2019 Ama assicurerà la presenza sul territorio e i consueti servizi previsti per i giorni festivi. Attivi anche i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del Centro Storico (Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant'Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianicolo ecc.) e nelle altre aree maggiormente frequentate, oltre ai servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile. Lo comunica Ama in una nota Regolarmente assicurata la raccolta differenziata presso le utenze non domestiche, con particolare attenzione ad ospedali, attività di ristorazione e agli stabilimenti balneari del litorale.