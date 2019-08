Ragazzo scomparso vicino Roma, ritrovato

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - E' stato trovato Stefano Garzilli, il giovane di 24 anno scomparso due giorni fa durante un escursione alle porte di Roma. Il ragazzo è stato ritrovato in un fossato dove era caduto ed è in buone condizioni. I soccorritori lo hanno trovato nei pressi di Roccagiovine in una zona con tratti impervi e insidiosi.